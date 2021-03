Harry e Meghan, nuovo ritratto di famiglia con Archie

La famiglia è stata immortalata dal fotografo Misan Harriman che si è congratulato con Harry per l'arrivo della secondogenita. Stasera alle 21.30 su TV8 l'intervista speciale della CBS PRESENTS OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY

Harry, Meghan e il piccolo Archie sono i protagonisti del bellissimo scatto condiviso da Misan Harriman . Il fotografo e direttore creativo ha utilizzato il suo obiettivo per immortalare la famiglia in un dolce momento di semplice quotidianità. La foto è stata pubblicata da lui stesso sul suo profilo Instagram che conta più di 80.000 follower che seguono i suoi lavori.

Meghan, Harry e Archie abbracciati in uno scatto in bianco e nero che ha ottenuto numerosi consensi da parte del pubblico conquistando i principali media di respiro internazionale. In attesa della nascita della secondogenita, la famiglia ha posato per il fotografo, che ha condiviso lo scatto in occasione della Giornata internazionale della donna .

Meghan e Harry, l’intervista in onda su TV8 martedì 9 marzo alle 21.30

approfondimento

Harry e Meghan da Oprah, prima intervista dopo la Megxit

Martedì 9 marzo, alle 21.30, andrà in onda su TV8 l’atteso appuntamento con CBS PRESENTS OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY. L’intervista della conduttrice e scrittrice statunitense, classe 1954, toccherà numerosi aspetti della vita della coppia: dall’ingresso di Meghan Markle nella famiglia reale alla vita sotto l’occhio dei riflettori, passando per il matrimonio e la decisione di abbandonare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America per un nuovo futuro. E' la prima intervista di Harry e Meghan dopo aver lasciato Buckingham Palace.

Lo speciale è stato prodotto da Harpo Productions e ha visto Terry Wood e Tara Montgomery nei ruoli di produttori esecutivi, al loro fianco Brian Piotrowicz. La distribuzione internazionale è stata affidata a ViacomCBS Global Distribution Group.