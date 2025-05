Annalisa ha annunciato il nuovo singolo Maschio

A novembre la popstar tornerà in concerto nei palazzetti di numerose città: da Jesolo a Torino passando per Padova, Firenze, Milano, Bari e Bologna

Approfondimento Nuovo look per Annalisa, taglio corto per annunciare il nuovo singolo

A novembre Annalisa tornerà in concerto toccando varie città italiane: da Jesolo a Torino passando per Padova, Firenze, Milano e Bari. Questi tutti gli appuntamenti in programma:

Nel corso degli anni Annalisa ha conquistato pubblico e critica divenendo una delle protagoniste assolute della scena discografica italiana e non solo, basti pensare ai numerosi riconoscimenti ottenuti negli ultimi mesi: dalla statuetta come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards 2024 al riconoscimento come Fenomeno europeo dell’anno ai LOS40 Music Awards.