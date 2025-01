Annalisa conquista un nuovo record con Mon Amour

Musica

Annalisa, fotostoria della cantante 3° a Sanremo 2024 con Sinceramente

Alla sua settima partecipazione in gara, la cantante si è piazzata al terzo posto del podio. Dopo l’ultima partecipazione al Festival nel 2021, Annalisa è tornata con il brano “Sinceramente”, con cui ha riscosso un grande successo. Per la serata delle cover, ha duettato con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di 'Sweet Dreams (Are Made of This)' degli Eurythmics. Ripercorriamo la carriera della cantautrice di Savona, che il prossimo maggio sarà in concerto sul palco dell’Arena di Verona

Per la serata delle cover dell'edizione del Festival 2024, la cantante ha duettato con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics. Il suo nome completo è Annalisa Scarrone. È nata a Savona il 5 agosto 1985 e cresce a Carcare, in Val Bormida