Annalisa, fotostoria della cantante a Sanremo 2024 con Sinceramente

Per la cantante questa è la settima partecipazione in gara. Dopo l’ultima partecipazione al Festival nel 2021, Annalisa torna con il brano “Sinceramente”. Per la serata delle cover, la cantante ha scelto di duettare con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di "Sweet Dreams (Are Made of This)" degli Eurythmics. Ricordiamo che il prossimo maggio sarà in concerto sul palco dell’Arena di Verona. Ripercorriamo la carriera della cantautrice di Savona