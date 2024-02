Testi Sanremo 2024, tutte le parole delle 30 canzoni in gara

Musica

Sanremo, 30 meme indimenticabili in attesa del Festival 2024

Ripercorriamo assieme i meme più belli, divertenti, sensazionali e rilevanti delle ultime edizioni della kermesse canora ligure. Da Lazza paragonato al nano di Twin Peaks da parte di Spinoza durante la sua esibizione dell'edizione del 2023 fino al look di Orietta Berti del 2022, definito come un “outfit da variante Omicron”, inganniamo l'attesa per l'inizio del Festival di quest’anno ripassando queste chicche

Durante l'edizione del 2023 del Festival di Sanremo, fece molto ridere il paragone del look di Lazza e di quello del famigerato nano della serie televisiva Twin Peaks. Tale paragone arrivo da Spinoza, che potremmo definire un vero e proprio “jukebox di meme”, sia per Sanremo sia per qualsiasi altro grande evento. Ripercorriamo assieme in questa gallery i meme più divertenti e memorabili delle ultime edizioni della kermesse canora



Era il 2022 quando il look proposto da Orietta Berti sul palco dell'Ariston venne paragonato a quello della variante Omicron. Eravamo in un periodo in cui il Covid era grande protagonista, purtroppo per tutti noi. Grande protagonista su e giù dal palco, “ahinoi”…