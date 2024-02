La classifica finale di Sanremo 2024: vince Angelina Mango

È Angelina Mango la vincitrice della 74esima edizione di Sanremo ( LO SPECIALE - LA DIRETTA ). La sua La noia è la canzone premiata sulla base dei voti delle tre giurie: televoto, sala stampa e Giuria delle radio. Mango si aggiudica anche il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Al secondo posto Geolier con I p'me, tu p'te, al terzo Annalisa con Sinceramente, al quarto Ghali con Casa mia e al quinto Irama con Tu no. È stata una finale da record per il televoto. A lungo durante la serata si sono registrati disservizi a causa dell'enorme traffico e sui social è scoppiato il panico: Amadeus ha dovuto rassicurare in corso d'opera che tutto sarebbe andato come previsto.

Gli ospiti della finale di Sanremo, da Roberto Bolle a Gigliola Cinquetti

Roberto Bolle superospite della finale ha conquistato l'Ariston sulle note del Bolero di Maurice Ravel, insieme a 18 ballerini del Béjart Ballet di Losanna. Era la prima volta che la coreografia andava in onda in televisione in Italia. Gigliola Cinquetti è salita sul palco per festeggiare i 60 anni di un pezzo di storia della musica italiana e ha cantato Non ho l'età: "La canzone se ne è andata per suo conto tra la gente, è diventata della gente. Poi è come se fosse tornata da me", ha detto Cinquetti. Ospiti della serata anche Luca Argentero e Claudio Gioè, che ha lanciato la terza stagione della fiction Màkari. Poi verso la fine è arrivato, a sorpresa, Lazza.