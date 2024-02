Sanremo 2024, le nostre pagelle della serata finale del Festival

Renga & Nek – Pazzo di te ( TESTO ) - VOTO 6/7 Un avvio con due voci imperiose. Il look è molto serioso ma il sorriso resta quello scanzonato di due amici che sanno che Sanremo è, prima di tutto, divertimento. BigMama – La rabbia non ti basta ( TESTO ) - VOTO 7 Sceglie il rosso della passione, passione per una filosofia di vita che ha declinato per tutta la settima festivaliera. "Guarda me ora sono un'altra" riassume il suo orgoglio e quello che vuole, e può, trasmettere. Gazzelle – Tutto qui ( TESTO ) - VOTO 7/8 E' arrivato all'Ariston senza ansie né niente da dimostrare, è andato lì a cantare la sua canzone e la sua vita. Cercava il batticuore e io credo la abbia trovato: se così non fosse lo ha trasmesso. Eccome. Dargen D’Amico – Onda alta ( TESTO ) - VOTO 8 Sarà una canzone che rimarrà nel tempo. Perché una settimana e tre ascolti non sono sufficienti per comprenderne la profondità. Vorrei una vita cullata da sole onde alte. Il Volo – Capolavoro ( TESTO ) - VOTO 6+ Cantano l'amore positivo, quello che vive nei film e talvolta si incrocia nella realtà. Quando accendono la voce non ce ne è per nessuno, il loro è un capolaVolo!

Loredana Berté – Pazza (TESTO) - VOTO 5/6

Direttamente dal Carnevale di Venezia e con i fuochi d'artificio nella testa raccoglie applausi e consensi. Secondo me andrebbe chiarito se si vota la canzone come dovrebbe essere o il personaggio come non dovrebbe essere. Sarei curioso di osservare se la stessa canzone cantata da un altro artista avrebbe gli stessi, amorosi, riscontri. That's all Folks.



Negramaro – Ricominciamo tutto (TESTO) - VOTO 8

La seconda possibilità che la vità offre in una canzone. I ragazzi salentini si posizionano sul crinale tra la poesia e il racconto e di questo palco si laureano signori.



Mahmood – Tuta gold (TESTO) - VOTO 7

Viva le differenze e la libertà di pensiero. Questo il messaggio che brilla nelle parole di questo artista che della sua esperienza a un rave ha fatto prima una canzone e poi la innalzata a preghiera. Cresciuto sera dopo sera, il 21 ottobre sarà al Forum di Assago.



Santi Francesi – L’amore in bocca (TESTO) - VOTO 6/7

Il senso dell'attesa e i morsi della passione. Un morso d'amore. I trionfatori di X Factor 2022 lasciano un segno all'Ariston in una giornata piovosa: e se le ultime gocce di pioggia non sono una metafora ma rappresentano se stesse...loro portano un raggio di sole.



Diodato – Ti muovi (TESTO) - VOTO 9

Che bellezza. C'è una frase che vale una (seconda) vita: "Cerchi l’ultima parte di me che crede ancora che sia possibile". Antonio ha il codice 10 perché è il fantasista dei sentimenti. Questo si che è un capolavoro.