Esilarante mash-up di Fiorello verso la fine dell'ultima serata di Sanremo 2024 (LA DIRETTA): il co-conduttore ha riportato al Festival il discusso Ballo del Qua Qua. Dopo le critiche per averlo fatto ballare a John Travolta, lo showman siciliano lo propone stavolta in una chiave decisamente diversa ed esilarante. Dopo aver interrogato Amadeus su cosa lo colpisca di più nei brani, se il testo o la musica ("entrambi", è la risposta), Fiorello intona il testo del brano conosciuto in Italia per l'interpretazione di Romina Power sulla musica della struggente Farfallina di Luca Carboni. Il contrasto scatena le risate dell'Ariston. "Adesso in America Il ballo del qua qua lo ballano Martin Scorsese e Leonardo Di Caprio", dice Fiorello.