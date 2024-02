John Travolta balla a Sanremo con Amadeus e Fiorello

Stayin alive, Greased Lightning, You never can tell. John Travolta è salito sul palco dell’Ariston (GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LE PAGELLE DELLA SERATA - LO SPECIALE DI SKY TG24) e subito dopo aver menzionato il suo amore per il cinema italiano, a partire da La strada di Fellini, ha “coronato un sogno” di Amadeus. L'attore e il conduttore del Festival si sono cimentati in qualche passo di danza sui temi di alcuni dei suoi film più iconici: La febbre del sabato sera, Grease, Pulp Fiction. Poi Amadeus lo porta fuori dal Teatro, all'Aristonello, per presentargli "il John Travolta" italiano, Fiorello. Che gli insegna quello che definisce uno dei balli più importanti della storia italiana: Il Ballo del Qua Qua, con tanto di travestimento da papere. Lui e Amadeus lo indossano, Travolta si rifiuta. E Fiorello scherza: "La fine della sua carriera sarà qui a Sanremo".