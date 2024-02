Sanremo 2024 in diretta, arrivati sette trattori da Melegnano

Musica

L'Ariston si è commosso per il ritorno sulle scene del pianista marchigiano, da due anni lontano dal palco a causa di un mieloma multiplo. Standing ovation anche per le esibizioni della co-conduttrice, che ha celebrato il 30esimo anniversario del suo debutto nella competizione. John Travolta ha ballato con Amadeus sulle note delle colonne sonore dei suoi film più famosi, poi ha improvvisato Il Ballo del Qua Qua insieme a Fiorello

Per due volte l'Ariston si è acceso in lunghissimi applausi durante la seconda serata di Sanremo. Lo ha fatto per salutare il ritorno al piano di Giovanni Allevi e per celebrare la musica della co-conduttrice Giorgia. Al Festival è arrivato anche John Travolta, che ha improvvisato qualche balletto stentato con Amadeus e Fiorello. Ecco alcuni dei momenti più significativi della serata del 7 febbraio