10/12 ©Getty

Nel 2003 esce il singolo Kamasutra: come parte della campagna pubblicitaria del singolo e anticipazione del video, vengono diffusi alcuni fotogrammi di contenuto erotico, definito da Chiara come una “provocazione estrema”. Il video inizialmente non viene diffuso in tv proprio perché considerato eccessivamente osè

Festival di Sanremo 2024, quando inizia e cosa sapere: la guida completa