Leghe FantaSanremo, cosa sono e come crearle

Martedì 6 febbraio inizia il Festival, e con esso prende il via anche il gioco abbinato. Con la propria squadra e i propri artisti preferiti si potranno sfidare amici, colleghi e parenti grazie ai campionati privati. Ecco come

Il tanto atteso giorno 1 si avvicina. Martedì 6 febbraio comincia il Festival di Sanremo ( LO SPECIALE ) e con esso anche il FantaSanremo ( leggi il regolamento del gioco ). Per gli ultimi ritardatari, c’è ancora qualche ora per fare la squadra (e qui potete trovare i nostri consigli su chi prendere ), iscriverla a una lega oppure crearne una propria. E se non sapete cosa è e come si crea una lega del FantaSanremo, ora ve lo spieghiamo.

COME CREARE LA PROPRIA LEGA?

Per farlo, basta andare sulla homepage di https://fantasanremo.com, aprire il menu a tendina in alto a destra e da lì selezionare “tutte le leghe”. A quel punto si verrà indirizzati sulla pagina delle leghe e in alto a destra, appena sotto il menu a tendina si troverà un bottone giallo con un +: premendolo si arriverà sulla pagina in cui creare la propria lega scegliendo nome, immagine profilo e immagine di copertina. Sarà anche possibile scegliere se tenere la lega pubblica, permettendone l’accesso a chiunque, o privata. Nel secondo caso la lega sarà visibile a tutti ma per l’accesso sarà necessario avere l’autorizzazione dal creatore della lega.