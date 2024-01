FantaSanremo 2024, i nomi più divertenti delle squadre: alcune idee

Partiamo da Alessandra Amoroso che può avere un richiamo epico per il Festival con un Trottolino Amoroso. Dando per scontato, per Alfa, un Dall'Alfa all'Omega o un Alfabeto, si può variare, pensando al brano Vai! con un romanesco Ando vai se l'Alfa nun ce l'hai o anche Arrivo al Festival col tranVai!. Senso di movimento, un po' marinettiano, con Sono Alfa ma non Romeo. La nostra Angelina può affermare Io al Festival riMango ma anche A parte me tutto il resto è (la) Noia. Visto che è il suo anno Annalisa...Riscrivo gli Annali! Dopo quello del 2023 con Elodie perché non bissare: Ba...baciami Big Mama! oppure vista la complessità del testo Big Trama. Ecco i bnkr44 in fila per 6 col resto di 2 e poi Clara che sì e Diamanti che prezzi ma anche, giocando con la canzone napoletana A MareClara ce sta na Festival. La battistiana Può darsi ch'io non sappia cosa dico, scegliendo te, Dargen per (d')amico; qui ci si può sbizzarrire, da Ci vorrebbe un d'amico a D'oro e DARGENto. La sua canzone è bellissima dunque Sempre sia Diodato. Sul palco Sempre con flEMMA oppure una EMMAncipata mentre Fiorella non M'annoia oppure i Cieli di Sanremo o Fiorin Fiorella Sanremo è bella. Niente Fred ma solo Olio De Palma e poi, riprendendo il libro di poesie di Gazzelle...Sanremo Inversi e poi Ogni Mattina a Sanremo una Gazzelle. Visto che è il solo ad arrivare all'Ariston con un brano in dialetto forse è meglio che sia GEOlocalizzato. E' tempo di ReGhali, che sia un dono o un accenno di nobiltà oppure guardiamo il cielo pensando a Ghalileo all'Ariston!