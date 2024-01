30/30

THE KOLORS - UN RAGAZZO UNA RAGAZZA - VOTO 6

Manca solo Tony Manero per accendere le stroboscopiche. Per il resto gambe in levare e ritmo sostenuto, ma quello che accade al ragazzo che incontra una ragazza resta avvolto nella notta che non passa. La sua forza è che resta immediatamente in testa



