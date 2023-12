FantaSanremo 2024, svelate le quotazioni dei cantanti

Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa ed Emma guidano le quotazioni con un valore di 23 baudi a testa, seguono Dargen D’Amico, Geolier, Negramaro e The Kolors a quota 22

Anche quest’anno la kermesse più popolare d’Italia sarà affiancata dall'agguerritissima competizione, stiamo ovviamente parlando del FantaSanremo , il divertente gioco che mescola la gara sul palco del Teatro Ariston con il mondo dei social per cinque giorni di divertimento e ironia. Dopo l’esplosione nel 2022 e il successo di quest’anno, il FantaSanremo è ormai diventato un gioco imprescindibile per gli amanti della kermesse. L’organizzazione ha svelato le quotazioni dei trenta cantanti che prenderanno parte alla 74esima edizione ( FOTO ).

fantasanremo 2024, le quotazioni di tutti i cantanti

100 baudi a disposizione per formare una squadra con cinque artisti, uno dei quali eletto capitano. Sono aperte le iscrizioni per il nuovo torneo del FantaSanremo. L’organizzazione del gioco ha pubblicato le quotazioni di tutti i trenta cantanti dando così ufficialmente il via alla competizione.

Da un massimo di 23 a un minimo di 16 baudi, ogni cantante ha ricevuto il numero di monete fittizie necessarie per il suo acquisto e il successivo inserimento in squadra. Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa ed Emma guidano le quotazioni con un costo di 23 baudi a testa, seguono Dargen D’Amico, Geolier, Negramaro e The Kolors a quota 22.

Ecco la lista completa di tutte le quotazioni:

Alessandra Amoroso: 23 baudi

Alfa: 20 baudi

Angelina Mango: 23 baudi

Annalisa: 23 baudi

Big Mama: 17 baudi

bnkr44: 16 baudi

Clara:16 baudi

Dargen D’Amico: 22 baudi

Diodato: 21 baudi

Emma: 23 baudi

Fiorella Mannoia: 20 baudi

Fred De Palma: 18 baudi

Gazzelle: 18 baudi

Geolier: 22 baudi

Ghali: 20 baudi

Il Tre: 17 baudi

Il Volo: 20 baudi

Irama: 19 baudi

La Sad: 19 baudi

Loredana Berté. 18 baudi

Mahmood: 21 baudi

Maninni: 17 baudi

Mr. Rain: 21 Saudi

Negramaro: 22 baudi

Renga e Nek: 20 baudi

Ricchi e Poveri: 18 baudi

Rose Villain: 19 baudi

Sangiovanni: 21 baudi

Santi Francesi: 16 baudi

The Kolors: 22 baudi