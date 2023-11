Annalisa al Forum: “Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti"

È iniziato un nuovo capitolo della musica italiana. Per molti anni il pubblico ha desiderato una popstar donna che fosse in grado di tenere testa ai grandi nomi internazionali, ora è arrivata. Oltre dieci anni di carriera, lavoro, sudore e costanza hanno portato Annalisa davanti a 12.000 persone. Mesi e mesi ad attendere e a domandarsi come sarebbe stato lo spettacolo, le migliori aspettative? Superate. Uno show che ha segnato un prima e un dopo nel mercato. Dicono sia necessario attendere per poter far sì che tutte le cose vadano al loro posto, Annalisa lo ha fatto e ora ha ottenuto ciò che meritava, ma questo è soltanto l’inizio.