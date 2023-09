Annalisa, con Bellissima prima donna in classifica per più di un anno

Annalisa ha segnato un ultimo record . In attesa del nuovo album E poi siamo finiti nel vortice , anticipato dall’uscita del singolo Ragazza sola e in uscita il 29 settembre, la cantante è entrata nella storia come la prima donna presente per più di anno nella classifica Fimi/Gfk con un singolo , il brano Bellissima certificato quattro volte Platino .

UN'ARTISTA DA RECORD

Lo scorso giugno Annalisa ha raggiunto il primo posto nella classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti con il brano Mon Amour, un risultato che ha reso l'artista la prima donna solista sul podio dal 2020. Prima di allora solo tre donne avevano occupato la cima della classifica: Anna con Bando, Adele con Easy on Me e Mariah Carey con All I Want for Christmas is You. Annalisa ha raccolto vasti consensi anche sui social, dove nel 2022 ha guadagnato il titolo di artista più ascoltata su YouTube e in estate ha qualificato il singolo Mon Amour come tormentone estivo di TikTok, sbaragliando Italodisco dei The Kolors, Makeba di Jain e Disco Paradise, il successo da lei stessa interpretato in compagnia di Fedez e degli Articolo 31.