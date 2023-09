Annalisa, è uscita la canzone Ragazza sola. Testo e significato

Il singolo anticipa il nuovo album E poi siamo finiti nel vortice in arrivo il 29 settembre

Annalisa ha pubblicato Ragazza sola, il nuovo singolo estratto dall’album E poi siamo finiti nel vortice in uscita venerdì 29 settembre. La cantante ha chiuso il percorso inaugurato con Bellissima e proseguito con Mon Amour.

annalisa, è uscita ragazza sola Un amore tormentato che ha però lasciato spazio a una rinascita in grado di portare a un nuovo incontro, ancora più bello del primo. Annalisa ha raccontato le sfumare dell’amore nei tre brani estratti dal nuovo atteso progetto discografico. Dopo Bellissima e Mon Amour, la popstar ha pubblicato il brano raccontando la fiducia ritrovata: “E se mi togli anche l’ultima, ultima / Se mi togli anche l’unica, unica / Ora di sonno da questa notte / Forse non mi sento più / Sola”. La cantante ha rivelato che il video clip ufficale del singolo, subito apprezzato dal pubblico, arriverà lunedì 11 settembre alle ore 13.00. Questo il testo di Ragazza sola di Annalisa (FOTO): Questa notte non finisce

Voglio mille repliche

La cosa più stupida

È chiamarla l’ultima

Non sparire

Chiama, chiama, chiama

È una cosa che si impara E non sarà mai domenica

Senza una frase poetica

Gridala tutta la notte

Tutta la notte E se mi togli anche l’ultima, ultima

Se mi togli anche l’unica, unica

Ora di sonno da questa notte

Forse non mi sento più Sola, sola, oh

Anche quando mi sveglio da

Sola, ora, oh

Sembra il sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena di una ragazza

Sola, sola

Che forse non si sente più sola Quante volte ho pianto

Senza senso né motivo

Quante sigarette

Hanno scaldato questo viso

Sopra il tuo cuore di tenebra

C’era il mio maglione di lana

E ora, ora, ora

Questa ragazza è meno sola E non sarà mai domenica

Senza una frase poetica

Gridala tutta la notte

Tutta la notte E se mi togli anche l’ultima, ultima

Se mi togli anche l’unica, unica

Ora di sonno da questa notte

Forse non mi sento più Sola, sola, oh

Anche quando mi sveglio da

Sola, ora, oh

Sembra il sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena di una ragazza

Sola, sola

Che forse non si sente più sola Mai più sola

Sola

Mai più sola Sogna il poliestere

Un amore tra i capelli

Lettere, collant

Dimenticati nei cassetti

Come questi anni

E quei diari mai aperti

Tutte quelle volte che

Sono tornata a casa da Sola

Sola

Sola Tutte quelle volte che

Sono tornata a casa da Sola, sola, oh

Anche quando mi sveglio da

Sola, ora, oh

Sembra il sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena di una ragazza

Sola, che da

Quando ci sei tu non è più sola approfondimento Annalisa, annunciato il nuovo album E poi siamo finiti nel vortice

approfondimento Annalisa, annunciato il nuovo album E poi siamo finiti nel vortice

In oltre dieci anni di carriera Annalisa si è affermata come una delle grandi protagoniste della scena musicale italiana. Il 29 settembre l'artista pubblicherà E poi siamo finiti nel vortice, di cui ha detto: “È impossibile spiegare a parole quello che provo in questo momento, ma molto presto, finalmente, lo farò con le canzoni. Non vedo l’ora di farvi entrare in questo vortice, fatto di salite, discese, luci abbaglianti e ombre profonde. Tenetevi forte”. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

In attesa del tour nei palazzetti in programma nel 2024, il 4 novembre Annalisa salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano per un concerto unico, la cantante ha dichiarato: "Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque. I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina. E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice. Mi sento il cuore scoppiare. Il Forum è ufficialmente sold out". approfondimento Annalisa a Vanity Fair parla di suo marito: "Mi ha scritto sui social"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)