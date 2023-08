Annalisa, annunciato il nuovo album E poi siamo finiti nel vortice

Spettacolo

Notte glamour tutta rosa a Milano in occasione della prima italiana di Barbie , la nuova pellicola diretta da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. Gli invitati si sono messi alla prova con un dress code a tema col film. Annalisa, in Dolce & Gabbana, abito bustier in raso satin e scarpe a punta trasparenti (styling di Susanna Ausoni) supera l'esame con un 8 pieno

Molto bene anche Francesca Ferragni e Marina Di Guardo, che ultimamente indossano creazioni Atelier Emé. Apprezzabile anche la scelta della stessa tonalità che permette a madre e figlia di posare per scatti divertenti (e con occhiali da sole in tinta). Voto : 7.5

Anche Michele Bravi si è fatto conquistare dalla Ken-ergia! Il cantautore in shorts e blazer a contrasto è in gran tendenza. Per il suo guardaroba si è affidato anche in questo caso a Fausto Puglisi, lo stilista di Roberto Cavalli che lo ha vestito anche per Sanremo 2022. Voto: 8.5