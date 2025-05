Sarah Toscano annuncia il tour estivo: tutte le date

Reduce dall’uscita di Perfect in duetto con Carl Brave, Sarah Toscano ha annunciato le date del tour estivo. La giovane artista ( FOTO ) sarà in concerto in numerose città italiane: da Bologna a Rieti.

sarah toscano, annunciato il tour estivo

Sarah Toscano è pronta per portare la sua musica in giro per l’Italia. Il 6 giugno l’artista darà il via alla tournè da Bologna per poi toccare numerose località fino alla chiusura prevista il 7 settembre a Borgaretto. Ecco tutte le date del Sarah Toscano Summer Tour 2025:

6 giugno, Bologna

13 luglio, Rapallo (GE)

16 luglio, Caria di Drapia (VV)

26 luglio, Massa (MS)

31 luglio, Mondovì (CS)

6 agosto, Domusnovas (CA)

10 agosto, S. Marco Argentano Scalo (CS)

12 agosto, Riccione (RN)

13 agosto, Olbia (SS)

22 agosto, Cortemilia (CN)

4 settembre, Rieti

7 settembre, Borgaretto (TO)