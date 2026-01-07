Lionsgate ha confermato l'inizio dei lavori per il seguito del thriller con la star di "Euphoria" ed Amanda Seyfried, accolto positivamente al box office globale. La trama sarà l'adattamento del secondo volume della trilogia di Freida McFadden

Il 2026 si è aperto positivamente per Sydney Sweeney, star di The Housemaid - Una di famiglia, tra i titoli più visti al cinema nelle settimane di Natale, accolto positivamente anche in Italia dove è in programmazione dal 1°gennaio (VEDI I FILM AL CINEMA).

Lionsgate Motion Pictures ha confermato la produzione di un sequel del thriller psicologico diretto da Paul Feig, con protagonista la star di Euphoria affiancata da Amanda Seyfried, che sarà l'adattamento della trama del secondo volume scritto da Freida McFadden, autrice del bestseller The Housemaid da cui è tratta la storia del film del 2025.

Sweeney tornerà sul set col personaggio di Millie, introdotto col primo film e con lei ci sarà anche Michele Morrone, che interpreta uno dei ruoli secondari della pellicola. Entrambi saranno ancora una volta diretti dall'americano Paul Feig.

Confermati Sweeney, Morrone e Paul Feig (alla regia) Il pubblico globale vuole sapere come prosegue la storia di Millie Calloway, il personaggio interpretato da Sydney Sweeney in The Housemaid - Una di famiglia, giovane donna con un passato problematico, che trova impiego come governante presso una ricca famiglia di Long Island apparentemente perfetta.

L'accoglienza del film da parte del pubblico ha spinto Lionsgate a sviluppare una nuova storia per il grande schermo basata sulle trame ideate da Freida McFadden, autrice di una trilogia di romanzi con protagonista la giovane governante.

"Abbiamo creduto in queste storie fin dall'inizio", ha dichiarato Adam Fogelson, capo di Lionsgate Motion Picture, che ha proseguito: "É chiaro che gli spettatori abbiano risposto fortemente all'esperienza cinematografica di The Housemaid. Vogliamo sapere cosa accadrà dopo".

Sydney Sweeney, coinvolta nel primo capitolo al cinema anche come produttrice, tornerà con questa doppia veste anche nel nuovo progetto. Michele Morrone, che ha recitato nei panni di Enzo, il giardiniere tuttofare della famiglia del primo film, interpreterà nuovamente il suo personaggio.

Il sequel sarà ancora una volta diretto da Paul Feig, che prima di The Housemaid ha diretto con successo due pellicole dello stesso genere, Un piccolo favore (2018) e Un altro piccolo favore (2025). Alla sceneggiatura, confermata Rebeca Sonnenshine, già scrittrice del primo film. Vedi anche The Housemaid, Sydney Sweeney e Amanda Seyfried sul red carpet a NY