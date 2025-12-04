Euphoria 3, i nuovi episodi in tv ad aprile 2026

HBO ha annunciato la finestra televisiva del rilascio del terzo ciclo di episodi dello show di Sam Levinson atteso dai fan da quattro anni. Manca ancora la data ma l'appuntamento è per la prossima primavera

Euphoria tornerà in tv ad aprile 2026, è ufficiale. HBO ha confermato l'arrivo sul piccolo schermo dei nuovi episodi della serie evento con un post che è subito stato commentato con entusiasmo dai fan della serie, in attesa di sviluppi della storia da ben quattro anni (gli episodi della seconda stagione sono andati in onda nei primi mesi del 2022).

L'annuncio, stringatissimo, è accompagnato da una nuova foto di Zendaya nei panni di Rue Bennet, il personaggio principale della trama. Il creatore Sam Levinson ha già anticipato che la storia ripartirà cinque anni dopo i fatti noti, Rue, però, sembra aver conservato il look che conosciamo: chioma tutta riccioli e aria da adolescente. Nella foto, sorride all'obiettivo, seduta in un furgone con lo sportello aperto. Sullo sfondo, cielo e mare azzurri.

I nuovi episodi in tv in primavera Euphoria 3 ha una finestra di rilascio ma non ha ancora una data di uscita stabilita, ciò vuol dire che il conto alla rovescia dei fan non può partire con precisione ma è possibile che presto ne sapremo di più sulla data fissata da HBO per il debutto dei nuovi episodi negli States e anche in Italia, dove continuerà ad essere trasmessa da Sky.

Mentre il calendario di uscita degli otto episodi della terza stagione è ancora in fase di definizione, possiamo mettere insieme le molte anticipazioni sullo show diffuse attraverso i canali ufficiali e le dichiarazioni dei realizzatori e del cast.

La prima certezza è sulla trama, che si sposterà in avanti con un salto temporale di cinque anni. I personaggi potrebbero essere andati al college (la trama chiarirà i dettagli) ed è certo che li ritroveremo più adulti.

Altre certezze riguardano il cast con assenze e new entry. Oltre ad Angus Cloud, scomparso prematuramente nell'estate del 2023, mancheranno anche Storm Reid e Barbie Ferreira, che ha commentato tempo fa la sua decisione di lasciare la serie.

I nuovi attori, invece, sono tantissimi e i loro nomi sono stati già annunciati. Tra i nuovi ingressi nello show spiccano quello di Rosalia, Sharon Stone, Natasha Lyonne ed Eli Roth.

Altra certezza: lo spessore della colonna sonora originale continuerà a essere molto elevato. A Labrinth, che ha realizzato le musiche delle prime due stagioni, si è affiancato il compositore premio Oscar Hans Zimmer. Inutile dire che anche sotto questo punto di vista, la curiosità è altissima. Leggi anche Euphoria 3, Zendaya: "Anche io sono curiosa di vedere i personaggi adu

Le anticipazioni del creatore sulla trama Tra le anticipazioni trapelate dal set, scene da un matrimonio tra Sydney Sweeney e Jacob Elordi, alias Cassie e Nate, coppia formata nella stagione numero due.

Le nozze tra i due amatissimi personaggi saranno uno dei momenti salienti della nuova stagione dello show, lo conferma Sam Levinson alla presentazione londinese di HBO Max.

Le dichiarazioni del creatore dello show, riportate anche da Variety, sono interessantissime per i fan. Ritroveremo Rue in Messico, alle prese con un viaggio oscuro - Levinson aveva descritto come noir le atmosfere di questa stagione.

Jules (Hunter Schafer) seguirà i suoi impulsi creativi, Maddy (Alexa Demie) è diretta a Hollywood.

Tutti i protagonisti sono cresciuti e si stanno affacciando seriamente alla vita adulta. Cosa avrà in serbo il futuro per ciascuno di essi? Leggi anche Euphoria 3, Jacob Elordi sulla nuova stagione: "È stato liberatorio"