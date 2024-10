Euphoria 3, Zendaya: "Anche io curiosa di vedere i personaggi adulti"

“Non so molto di quello che sta succedendo. Non so esattamente come sarà la stagione, ma so che il salto temporale si verificherà”. Zendaya ha confermato la novità della terza stagione di Euphoria, la serie tv HBO creata da Sam Levinson che finora ha seguito la vita di un gruppo di liceali tra sesso, droghe e relazioni. “È importante perché c’è solo un certo numero di drammi liceali che puoi affrontare”, ha dichiarato l'attrice a Entertainment Weekly nel podcast The Awardist. Zendaya non ha diffuso ulteriori dettagli sul progetto, del quale è anche produttrice esecutiva e che Levinson aveva definito “film noir”, ma ha riconosciuto il fascino “di vedere e capire questi personaggi fuori dal contesto del liceo e come tutte le cose che abbiamo visto quando erano ragazzi e frequentavano il liceo influenzino l’età adulta che hanno e chi diventeranno in un mondo molto più grande. Anch’io sarò interessata a vedere che cosa succede”.