Euphoria, svelata la causa di morte dell'attore Angus Cloud

I PROGETTI STRONCATI

Cloud non aveva superato la morte del padre, scomparso la settimana precedente, e soffriva di problemi di salute mentale. “Il solo conforto che abbiamo è sapere che Angus ora si è riunito con il suo papà, che era il suo migliore amico” aveva dichiarato la famiglia in un comunicato. “Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, la sua risata, il suo amore per tutti”. L’attore aveva raggiunto il successo in Euphoria, la serie tv vincitrice di numerosi Emmy Awards con protagonista Zendaya, ma aveva recitato anche in film a basso budget come North Hollywood nel 2021 e The Line nel 2023. Aveva inoltre relizzato cameo nei videoclip musicali Mamiii delle artiste ispaniche Becky G e Karol G e nel postumo Cigarettes del rapper americano Juice WRLD. Tra i progetti in attesa di uscita c’erano il film Freaky Tales, diretto da Ryan Fleck e Anna Boden con Ben Mendelsohn, Pedro Pascal e Jay Ellis, e il thriller Your Lucky Day di Dan Brown. Appena cinque mesi fa era stata infine annunciata la partecipazione di Cloud al nuovo thriller Scream VI, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.