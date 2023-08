Billie Eilish, la dedica per Angus Cloud dal palco del Lollapalooza

Il tributo pubblico ad Angus Cloud , l'attore californiano morto il 31 luglio all'età di venticinque anni in circostanze drammatiche ancora da chiarire, prosegue sui social media e offline mediante il ricordo dei protagonisti del mondo dello spettacolo ancora sotto shock per quanto accaduto. L'ultima in ordine di tempo ad omaggiare uno degli interpreti più amati di Euphoria è Billie Eilish che aveva collaborato ad un brano della colonna sonora della seconda stagione dello show HBO. L'artista statunitense ha cantato per il giovane scomparso Never Felt So Alone regalando al pubblico del Lollapalooza un momento emotivamente intenso.

La dedica dal palco del Lollapalooza

Angus Cloud, nella sua breve ed intensa vita, ha toccato i cuori di tutti quelli che lo hanno conosciuto i quali non smettono da giorni di onorare la sua memoria in maniera discreta ma sempre coinvolgente.

Nel suo omaggio dal palco del Lollapalooza Billie Eilish non ha scelto la strada del silenzio e con la sua voce ha squarciato la notte di Chicago in memoria del venticinquenne, nato come lei in California e appartenente alla sua stessa generazione.

La cantautrice ha inserito in scaletta il brano Never Felt So Alone, canzone che ha debuttato nel 2022 all'interno della seconda stagione di Euphoria, lo show che ha dato fama e fortuna a Cloud.

Never Felt So Alone, scritta da Labrinth, l'artista britannico a cui è associata la straordinaria ed innovativa soundtrack della serie di Sam Levinson, è cantato da Billie Eilish ed è stato lanciato sul mercato lo scorso aprile come singolo dell'album di Labrinth Ends & Begins.

I due artisti l'avevano eseguita dal vivo in un concerto al Kia Forum di Los Angeles nel dicembre del 2022. L'esecuzione al Lollapalooza è stata seguita da una dedica di Eilish che ha concluso pronunciando per il pubblico il nome dell'attore. L'applauso è stato sentito e fragoroso.