Omaggio ad Angus Cloud, maratona di Euphoria su Sky Atlantic

Stasera dalle 22.45 su Sky Atlantic e in streaming su NOW le due stagioni della serie tv di Sam Levinson con Zendaya, nella quale l'attore scomparso interpretava il personaggio di Fezco

Per ricordare il giovane e talentuoso Angus Cloud, prematuramente scomparso la notte scorsa, Sky propone stasera, dalle 22.45, su Sky Atlantic e in streaming su NOW la maratona dell’amatissima serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, Euphoria, la premiata serie HBO firmata Sam Levinson con Zendaya, disponibile anche on demand.

Acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z americana, raccontata in maniera molto cruda e senza filtri, la serie è un vero cult vincitore di 3 Primetime Emmy Awards - fra cui quello per la sua protagonista, Zendaya - che ha ridefinito completamente un genere, il teen drama, mai prima di Euphoria declinato con la stessa onestà.