Addio ad Angus Cloud, i post di Zendaya, Sydney Sweeney e del cast

Le due attrici hanno espresso il loro cordoglio online con post fotografici che mostrano i sorrisi dell'attore scomparso a venticinque anni. I fan lamentano la poca partecipazione degli ex compagni di set dell'attore nelle ore successive alla sua morte

Hanno atteso Zendaya Coleman e Sydney Sweeney prima di mostrare in pubblico lo sgomento che ha accompagnato la notizia della morte di Angus Cloud, l'attore californiano con cui entrambe hanno lavorato nelle prime due stagioni di Euphoria, la serie cult che resta il lavoro più importante della breve carriera del giovane.

Per rendere omaggio all'amico e collega, entrambe le attrici hanno scelto delle foto che provano la vitalità e il buon carattere del venticinquenne che è stato compagno di avventure anche fuori dal set. Alla commemorazione social si unisce anche Alexa Damie, tra le prime ad esprimere le sue emozioni con una Story silenziosa. Alla spicciolata, arrivano anche i post del resto del cast ma i fan contestano a tutti di essere stati poco tempestivi nel ricordare l'amico.

Zendaya chiede ai fan di essere gentili “Le parole non sono sufficienti per descrivere l’infinita bellezza che è propria di Angus”, così esordisce Zendaya su Instagram provando a sintetizzare il suo stato d'animo dopo aver appreso della morte di Cloud. L'attrice, che ha scelto un ritratto in bianco e nero per ricordare l'amico e collega, continua dicendo di sentirsi grata per avere avuto l'opportunità di conoscerlo in questa vita.

L'attore, dice Zendaya, aveva una risata inconfondibile e contagiosa ed illuminava ogni stanza con la sua presenza. La protagonista di Euphoria afferma che conserverà ogni momento speso con l'amico, attimi di amore, luce e gioia che è sempre riuscito a dare a chiunque. La conclusione del suo post è probabilmente una risposta a quei fan che hanno espresso dissenso nei confronti del cast di Euphoria che non si è impegnato a ricordare pubblicamente l'attore con dichiarazioni o post online nelle ore immediatamente successive alla diffusione della notizia della sua morte. Scrive la Coleman: “Il mio cuore è con sua madre e la sua famiglia in questo momento e vi prego di essere gentili e pazienti poiché il dolore si manifesta in modi diversi per ognuno” approfondimento Omaggio ad Angus Cloud, la maratona di Euphoria su Sky Atlantic

Le foto spontanee di Sydney Sweeney Sydney Sweeney, invece, sul suo profilo Instagram si abbandona ai ricordi e alle emozioni scegliendo una serie di istantanee, otto foto dal carattere spontaneo, scattate negli anni in cui ha lavorato con Angus Cloud. L'attrice ammette che questo per lei è il post più difficile di sempre per cui è arduo trovare le parole giuste. Anche Sweeney ricorda la risata di Cloud che è spesso abbracciato a lei nelle foto scelte per il suo post fortemente emotivo. Nel finale scrive: “Il dolore è vero, avrei voluto poterti dare un un ultimo abbraccio o aver corso un’ultima volta con te. Tutto il mio amore è con te”. vedi anche Euphoria, le foto del cast della serie tv

Il ricordo di Damie, Ferreira e Walton Barbie Ferreira, l'interprete di Kat Hernandez in Euphoria, sceglie un primissimo piano di un Cloud molto sorridente per ricordare l'amico su Instagram e nelle Stories pubblica una seconda foto di lei insieme a Cloud e alla collega Maude Apatow scattata durante la notte degli Oscar del 2022, una serata a cui presero parte molti attori del cast di Euphoria. “Mi mancherai tremendamente”, scrive Ferreira che ha preferito un ricordo stringato, una scelta condivisa anche da Javon Walton, l'attore classe 2006 che in Euphoria interpreta Ashtray, il fratellino di Fezco/Cloud. Il giovane attore chiama Cloud “fratello” anche su Instagram e come foto sceglie una posa che mostra un grande abbraccio col suo più affezionato compagno di set.

Non ci sono ricordi, almeno per il momento, sulle bacheche di Hunter Shafer, Jacob Elordi, Lukas Gage e Maude Apatow, altri volti del cast principale di Euphoria. L'unica ad essersi espressa, prima di tutti gli altri, nella giornata di ieri, è stata Alexa Damie che ha fatto riferimento a Cloud con una Storia a sfondo nero con una emoticon inequivocabile: un cuore spezzato. Intanto, sotto ai post dei colleghi di Angus Cloud e a quello pubblicato dal profilo ufficiale dello show HBO i fan si stanno radunando per condividere il lutto per l'attore che è andato via davvero troppo presto.







Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zendaya (@zendaya) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sydney Sweeney (@sydney_sweeney) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie