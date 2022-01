Da ieri 10 gennaio ( in contemporanea con gli Stati Uniti) è arrivata finalmente la seconda stagione della serie cult con Zendaya. Il primo episodio è disponibile su Sky e Now in versione originale con sottotitoli italiani. Il 17 gennaio partirà, invece, la messa in onda della versione doppiata in italiano. Ecco le foto del cast di Euphoria 2 tra volti noti e new entry