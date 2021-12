Euphoria 2, il trailer ufficiale della nuova stagione. VIDEO

Rilasciato oggi il trailer ufficiale della seconda attesissima stagione di Euphoria, la premiata serie di culto firmata Sam Levinson con la vincitrice dell’Emmy Award Zendaya (GUARDA IL VIDEO). I nuovi episodi sono attesi su Sky e NOW in contemporanea con gli U.S. dal 10 gennaio, quando il primo episodio in lingua originale sottotitolato sarà disponibile a partire dalle 3.00 del mattino su Sky Atlantic, on demand su Sky e in streaming su NOW. Il 17 settembre partirà invece la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23.15 su Sky Atlantic (e in streaming su NOW).