Euphoria 2, tre nuovi ingressi nel cast

In attesa dei nuovi episodi di “Euphoria” che, secondo le intenzioni del creatore Sam Levinson dovevano debuttare entro il 2021, per la seconda stagione ci sono novità che riguardano il cast: secondo Variety, alla produzione si sono aggiunti gli attori Dominic Fike, Minka Kelly e Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr. Nessuna specifica sui personaggi e su come saranno inseriti nella trama. Per i numerosi fan della serie di culto, in Italia in onda on demand su Sky e NOW, c'è ancora da attendere.





Chi sono i nuovi attori approfondimento Euphoria, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv in onda su Sky Due uomini e una donna dovrebbero entrare a far parte del cast delle nuove puntate di “Euphoria 2”, seguito della stagione di debutto dell'acclamatissimo show HBO in Italia trasmesso on demand da Sky e in streaming su NOW. Secondo i media statunitensi ad aggiungersi al cast del premiato teen-drama, molto apprezzato anche dal pubblico adulto, i nuovi interpreti sono Dominic Fike, Minka Kelly e Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr. Minka Kelly, classe 1980, potrebbe interpretare una casalinga drogata. Apparsa in “Titans”, è principalmente conosciuta per una partecipazione più lunga in “Friday Night Lights”. Dominic Fike, classe 1995, è un cantante e rapper statunitense originario della Florida che qui farà il suo esordio sullo schermo. Il suo ruolo dovrebbe essere quello di un adolescente degenerato, un personaggio che avrebbe qualche punto di contatto con la sua vicenda biografica. Quanto a Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr., attore e rapper, alcuni rumors ritengono che il suo personaggio dovrebbe mostrare un interesse per Madeleine 'Maddy' Perez, interpretato dall'attrice Alexa Demie.

Sono poche le indiscrezioni che arrivano dal set di “Euphoria 2”, la cui produzione era iniziata a marzo 2020 ed era stata subito interrotta per la pausa a causa della pandemia. Le riprese erano ricominciate ad inizio gennaio 2021.





Il rewatch: cosa recuperare approfondimento Euphoria, la recensione del primo episodio speciale della serie tv In attesa della nuova stagione, gli accanitissimi fan di “Euphoria” hanno a disposizione ancora del tempo per il rewatch delle dieci puntate che compongono la prima stagione che è stata rilasciata ormai due anni fa, nel 2019. A questo materiale si sono poi aggiunte due puntate speciali, la prima uscita lo scorso Dicembre seguita da una seconda uscita lo scorso Gennaio, i cui titoli sono “Trouble Don't Last Always” e “F*uck Anyone Who's Not A Sea Blob”.