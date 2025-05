Addio a Denise Alexander, la Lesley Webber di General Hospital

È morta a 85 anni Denise Alexander, star della televisione americana, nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Lesley Webber in General Hospital e per quello di Susan Hunter Martin in Il tempo della nostra vita. La scomparsa è avvenuta il 5 marzo scorso ma è stata resa pubblica soltanto ora, oltre due mesi dopo. Denise Alexander era apparsa per l’ultima volta in un episodio di General Hospital nel 2021.

La carriera di Denise Alexander

La carriera di Denise Alexander era iniziata nei primi anni ’50 a Broadway, con The Children’s Hour, prima di approdare in televisione, dove aveva cominciato con classici quali Papà ha ragione e Ai confini della realtà. Tra gli anni 50 e 60 era apparsa al cinema in pellicole come Delitto nella strada di Don Siegel e Quello strano sentimento di Richard Thorpe, ma era in televisione che era definitivamente esplosa agli inizi degli anni 60 con The Clear Horizon. Tra il il 1966 e il 1973 aveva recitato in Il tempo della nostra vita per poi, dal 1973, sbarcare in General Hospital, la serie di tutta una carriera per lei.