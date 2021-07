Tom Holland e Zendaya: le foto della nuova coppia

7/10 ©Kika Press

Zendaya e Tom Holland nei loro costumi di scena a New York sul set di “Spider-Man: Far From Home”, in una pausa tra una ripresa e l'altra. I due attori, apprezzatissimi dai fan ed entrambi con un vastissimo seguito sui social, appaiono molto in armonia.

