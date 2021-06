7/15 ©Webphoto

Nel 2016 Tom Holland è ancora sul grande schermo nel cast di Edge of Winter - Il volto della verità, regia di Rob Connolly, e poi in quello di The Lost City of Z - Civiltà perduta (nella foto): quest'ultimo film, diretto di James Gray, narra la storia vera dell'esploratore britannico Percy Fawcett, intento nella ricerca di un'antica città perduta in Amazzonia, fino a scomparire nel 1925 assieme al figlio