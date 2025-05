Moda, 20 anni di Armani Privé in mostra a Milano

2/10 PH Delfino Sisto Legnani - Courtesy del brand

L'Alta Moda di Giorgio Armani ha una firma inconfondibile. Protagonista delle passerelle della Paris Couture Week e dei più importanti tappeti rossi internazionali, è simbolo dell'eccellenza Made in Italy, in termini di design e di manifattura raffinatissima. Il percorso dell'esposizione di Milano segue il filo conduttore della luce. La luce, metafora dell’invenzione, impreziosisce gli abiti in mostra, caratterizzati da bagliori perlacei e lunari

