Spider-man No Way Home: il trailer ufficiale e la data d'uscita. VIDEO

Spider-man No Way Home, cosa sappiamo

Spider-Man: No Way Home è diretto ancora una volta da Jon Watts, a conclusione della trilogia interpretata da Tom Holland cominciata con Spider-Man: Homecoming del 2017 e proseguita con Spider-Man: Far from Home, nel 2019. La pellicola vede il ritorno di volti e personaggi storici come il dottor Octopus di Alfred Molina, Jamie Foxx e J.K. Simmons, oltre a Benedict Cumberbatch che riprende il ruolo di Doctor Strange. Nel cast troviamo ancora una volta, oltre a Tom Holland, anche Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Tony Revolori (Flash Thompson), Anjourie Rice (Betty), Hannibal Buress (Coach Wilson), JB Smoove (Julius Dell), Marisa Tomei (Zia May) e Jon Favreau (Happy). Il nuovo film ricomincia dopo le vicende di Spider-Man: Far from Home: Mysterio (Jake Gyllenhaal) nel finale del capitolo precedente ha svelato al mondo la vera identità di Spider-Man, che decide di chiedere aiuto al Doctor Strange per cancellare l'accaduto, facendo dimenticare al mondo che Peter Parker è l'Uomo Ragno. Si aprono così le porte del Multiverso. Il trailer, però, non dà ancora una risposta definitiva sulle indiscrezioni che vedrebbero Toby MaGuire e Andrew Garfield (gli attori che hanno interpretato Spider-Man nelle pellicole di Sam Raimi e Marc Webb) tornare nel loro ruolo in altre linee temporali. La data di uscita di Spider-Man No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021, cioè dopo altri due film dell'MCU in arrivo verso la fine del 2021, ovvero Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, previsto per il 3 settembre, e The Eternals previsto arrivare il 5 novembre 2021.