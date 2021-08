Tom Holland e Zendaya insieme ad un matrimonio: nuova coppia? Le foto

Sono anni che circolano voci su una presunta storia tra Tom Holland e Zendaya , i due protagonisti di "Spider-Man: Homecoming" "Spider-Man: Far from Home" e di "Spider-Man: No Way Home", film in cui interpretano rispettivamente Spider-man e MJ Jones . Voci che sono state recentemente confermate da alcuni baci appassionati che Tom e Zendaya si sono scambiati in auto a Los Angeles, sotto l'occhio attento dei paparazzi. Adesso quelle voci hanno trovato ulteriore conferma con altre foto che ritraggono i due attori insieme ad un matrimonio.

I due attori al matrimonio

Il matrimonio è stato celebrato a Los Angeles. Si trattava delle nozze della collega Karina Florez, conosciuta anche come Kary Musa. I due attori non hanno voluto postare nulla sui social, mantenendo ancora grande discrezione in merito al loro rapporto, ma alcuni dei presenti hanno voluto immortalare i due e rivelare la loro presenza al mondo. Mentre Tom ha deciso di presentarsi in completo classico e camicia bianca, senza cravatta, Zendaya ha scelto un abito color carne. Le due star si sono divertite insieme agli amici, per nulla infastiditi dai possibili flash dei curiosi. Pare che Tom Holland sia tornato single dopo una relazione con Olivia Bolton, mentre Zendaya era stata avvistata più di una volta accanto a Jacob Elordi, sua co-star in Euphoria, ma la presunta relazione sarebbe durata poco. Intanto rivedremo presto i due sul grande schermo: torneranno nei panni di Peter Parker e MJ in "Spider-Man: No Way Home", in uscita il 17 dicembre 2021.