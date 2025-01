Bad Bunny impara a ballare la salsa nel videoclip di Baile Inolvidable

L'album Debí Tirar Más Fotos rappresenta il sesto progetto in studio di Bad Bunny ed è stato rilasciato il 5 gennaio scorso. Comprende 17 tracce, arricchite dalla collaborazione con artisti portoricani come Chuwi, Dei V, Omar Courtz, Pleneros de la Cresta e RaiNao.

A pochi giorni dalla pubblicazione del suo ultimo lavoro discografico, il sopracitato Debí Tirar Más Fotos, il famoso artista portoricano Bad Bunny ha presentato al pubblico il video musicale della traccia rappresenta la terza canzone della tracklist dell’album. Il videoclip, che dura sei minuti, si distingue per la sua atmosfera dolce e coinvolgente. Il filmato inizia con la partecipazione di Jacobo Morales, celebre regista portoricano, che è anche il protagonista del cortometraggio collegato all’album di Bad Bunny. Morales è a una lezione di ballo di salsa, ma presto lascia il posto al cantante stesso. Bad Bunny entra così a far parte del gruppo di ballerini e comincia ad allenarsi. Sebbene inizialmente appaia inesperto, la sua abilità cresce con il tempo, fino a quando l’artista si trasforma in un vero professionista.

Bad Bunny e le doti da ballerino

Nella parte finale del videoclip, la scena si sposta da una sala prove a una sala da ballo elegante, dove Bad Bunny non solo mette in mostra le sue rinnovate doti di ballerino, ma interpreta anche la canzone accompagnato da una band che suona dal vivo.

Durante un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, Bad Bunny ha rivelato un legame speciale con questa traccia. L'artista ha dichiarato che Baile Inolvidable è la sua canzone preferita dell’intero album. Questo brano, arricchito da strumenti dal vivo come congas, pianoforte e trombe, narra la storia di un uomo che non riesce a dimenticare la donna che ha amato, in particolare quella che lo ha introdotto al mondo della danza.

“È una canzone che avevo in mente da forse due anni”, ha detto Bad Bunny a Lowe. “L’intera composizione, l’intera canzone, era già nella mia testa molto tempo prima che venisse creata. L’ho realizzata con musicisti giovani e talentuosi di Porto Rico. Hanno tutti 20, 21 o 22 anni, sono giovanissimi e provengono dalla Escuela Libre de Música, una scuola pubblica di musica portoricana.”



Di seguito potete guardare il videoclip di Baile Inolvidable.