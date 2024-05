Bad Bunny e Kendall Jenner sarebbero tornati insieme

Spettacolo

Moda, vestirsi in autunno come le star: da Kendall Jenner a Emrata

Giacche in pelle, denim, felpe, pullover in maglia e capi dal fit rilassato, tutto declinato in una palette di colori caldi e morbidi. Lo streetstyle delle star colte dai fotografi da New York a Los Angeles racconta alcune delle maggiori tendenze di questa stagione. Ecco una parata di look casual chic da replicare immediatamente per avere un guardaroba come quello delle top model, dei divi della musica e del grande schermo A cura di Vittoria Romagnuolo

Sebbene le temperature siano ancora miti un po' ovunque, le star hanno cominciato a indossare capi tipicamente autunnali già da diverse settimane per le loro passeggiate nelle grandi metropoli. A New York Bradley Cooper, per non attirare troppo l'attenzione, ha optato per uno stile casual con cappellino con la visiera e occhiali da sole. In questo look per niente sopra le righe colpiscono gli scarponcini da trekking, ormai usati anche per affrontare la giungla urbana



Finite le fatiche del Love On Tour, Harry Styles continua ad allenarsi con costanza. Ecco il suo stile per andare in palestra: calzoncini, felpa con logo, calze sportive e giacca puffer con un paio di adidas Samba. Gli accessori? Una borsa in tela leggera, una molletta tra i capelli e un frullato