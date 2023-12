1/19 ©Getty

GENNAIO - Il primo evento internazionale rilevante del mondo dello spettacolo globale sono i Golden Globes. Tra le vincitrici spicca per eleganza Michelle Yeoh che sale sul palco in una splendida creazione con peplo Armani Privé. Il dress blu notte è uno dei più belli visti nella stagione 2023. Per Yeoh si tratta del primo riconoscimento importante (di una lunga serie) per Everything, Everywhere All At Once

Il red carpet dei Golden Globes 2023, le pagelle ai look e agli abiti più belli. FOTO