Peach Fuzz è il colore Pantone 2024, 15 celebrity look a cui ispirarsi

Per Pantone Color Institute questa sfumatura di rosa pesca, luminosa e calda, è in grado di evocare calma, benessere e pace interiore. Il colore, gioioso e avvolgente, è espressione di una specifica eleganza contemporanea, per questo è stato già impiegato dalle più apprezzate case di moda del mondo, da Gucci a Miu Miu, per creazioni da favola sfoggiate dalle celebrity sui red carpet. Ecco le nostre preferite viste in giro per il mondo nel 2023



A cura di Vittoria Romagnuolo