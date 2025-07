4/6 ©Webphoto

Andrea Riseborough interpreta Victoria "Vika" Olsen, collaboratrice e compagna di Jack Harper nella missione sulla Terra. Vika è l'interfaccia tra Jack e il comando centrale del Tet. Vive con lui in una torre sospesa tra le nuvole e monitora costantemente le sue missioni. A differenza di Jack, però, non mette mai in discussione gli ordini o la realtà che le è stata raccontata. È concentrata sul “completare la missione” per potersi finalmente trasferire su Titano, come promesso