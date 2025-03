morgan freeman su gene hackman: “La nostra comunità ha perso un gigante”

Grande emozione per Morgan Freeman. L’attore ha ricordato l’amico e collega scomparso recentemente per cause ancora da accertare. L’artista ha dichiarato: “La nostra comunità ha perso un gigante e io ho perso un caro amico, Gene Hackman. Gene diceva sempre ‘Non penso a quello che lascerò. Spero soltanto che le persone mi ricordino come qualcuno che ha provato a fare un buon lavoro'”.

Morgan Freeman ha proseguito: “Quindi credo di parlare a nome di tutti quando dico: Gene, sarai ricordato per quello e per tanto altro. Riposa in pace, amico mio”.