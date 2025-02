Morte Gene Hackman, i risultati dell'autopsia fra almeno un mese

L’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe ha riferito che sui corpi dell’attore e della moglie non sono stati riscontrati segni di trauma, ma ci vorrà tempo per gli accertamenti sulla presenza di ossido di carbonio e gli altri tossicologici. Secondo la polizia erano morti da tempo

Sono state eseguite le autopsie sui corpi di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa: secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe non sono stati riscontrati segni di trauma, mentre i risultati degli esami sulla presenza di ossido di carbonio e gli altri tossicologici sono ancora in via di elaborazione e potrebbe volerci da un mese a un mese e mezzo per averli. Accertamenti importanti dato che al momento non è chiaro cosa sia accaduto all’attore di French Connection e Mississippi Burning e alla consorte, una pianista classica 63enne che l'aveva conosciuto in palestra e nel 1991 l'aveva sposato, trovati morti nella loro villa di Santa Fe in una circostanza ritenuta dalle autorità "abbastanza sospetta" da meritare ulteriori indagini.

Gene Hackman e la moglie "morti da tempo" Per la polizia di Santa Fe, Gene Hackman e la moglie erano "morti da tempo" quando i loro corpi - insieme a quello di uno dei loro tre cani - sono stati trovati in stanze diverse della villa di Santa Fe. "Non mi azzardo a dire da quanto", ha detto lo sceriffo Adan Mendoza aggiungendo che "non ci sono segni immediati di un atto criminale" ma che questo "non è stato ancora escluso". A dare l'allarme è stato uno dei custodi che, insieme a un collega, ha trovato la porta di casa aperta ma senza segni che fosse stata forzata. Hackman, in tuta e pantofole, era steso per terra in un ingresso "come se fosse caduto di schianto", accanto a lui gli occhiali da sole e un bastone, mentre la moglie era in un bagno, riversa sul pavimento dove sono state trovate pillole cadute da una boccetta di medicinali aperta sul banco. Con Hackman e la moglie è stato trovato morto in un armadio del bagno uno dei tre pastori tedeschi di famiglia, mentre un altro cane correva in giardino e il terzo stava a fare la guardia al corpo di Betsy Arakawa.

Gli accertamenti sul gas, nessun biglietto Secondo la polizia nella villa non c'erano segni ovvi di una fuga di gas come ipotizzato da Elizabeth Hackman, una dei tre figli che l'attore aveva avuto con la prima moglie Fay Maltese, ma in ogni caso la locale società del gas collabora alle indagini. Non sono stati riscontrati traumi sui cadaveri, né un biglietto che potesse far pensare a un doppio suicidio. Niente in casa sembrava fuori posto.