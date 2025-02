Addio Gene Hackman, i migliori film dell'attore vincitore di due Oscar

2/5 ©Webphoto

GLI ESORDI - Nato a San Bernardino il 30 gennaio 1930, è cresciuto nell’Illinois. Ha prestato servizio nei Marines, poi ha deciso di fare l’attore ed è tornato in California. L’esordio sul grande schermo risale ai primi anni Sessanta. Nel 1967 ha ottenuto la sua prima candidatura agli Oscar e ai Golden Globe come attore non protagonista per il suo ruolo in Gangster Story