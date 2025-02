Gene Hackman trovato morto in casa insieme alla moglie Betsy Arakawa

L'attore Premio Oscar 95enne è stato trovato accanto alla pianista 63enne con cui era sposato nella loro casa di Santa Fe. Con loro anche il cane. Sulle cause della morte c'è un'indagine in corso, nessun segno evidente di atto criminale sul luogo

Gravissima perdita nel mondo del cinema. Gene Hackman, attore 95enne con una lunghissima carriera, è stato trovato morto accanto alla moglie, la pianista classica Betsy Arakawa (63 anni), mercoledì 26 febbraio nella loro casa di Santa Fe Summit. A dare conferma del decesso è stato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, aggiungendo che con i due è stato trovato anche il corpo del loro cane. Secondo lo sceriffo Mendoza, nessun segno di atto criminale è stato riscontrato sul luogo e la causa della morta rimane al momento ignota. Ma non ha fornito la causa del decesso né ha detto quando la coppia potrebbe essere morta. "Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un'indagine preliminare sulla morte, in attesa dell'approvazione di un mandato di perquisizione" ha detto lo sceriffo.

Hackman ha interpretato più di 100 ruoli, tra cui quello di Lex Luthor nei film di Superman negli anni '70 e '80 e ha recitato anche in film di grande successo La giuria e The Conversation. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2004, quando interpretò Monroe Cole in Welcome to Mooseport.

Un mito della storia del cinema Il cinema perde così un mito. Eugene Allen Hackman, noto ai più come Gene con due premi Oscar, quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera), due BAFTA, un Orso d'argento e una schidionata di altri riconoscimenti ha segnato la storia della settima arte con interpretazioni che andrebbero studiate alla moviola da chiunque voglia seriamente intraprendere la carriera di attore. Un antidivo per eccellenza, ispido ruvido, brusco, ma al tempo stesso capace in Frankenstein Junior di Mel Brooks, nel ruolo dell’eremita non vedente Abelardo, di offrirci una delle scene più esilaranti mai apparse sul grande e piccolo schermo

Da Marine nella vita a Investigatore al cinema Probabilmente anche in virtù dei quattro anni e mezzo trascorsi nel corpo dei Marines come radio operatore (ci era entrato all’età di 16 anni) Gene Hackman si è calato alla perfezione nei panni di uomini duri, dai modi spicci, ma non privi di ironia e sarcasmo. Basta pensare all’epocale investigatore Jimmy "Papà" Doyle di Il braccio violento della legge, il capolavoro firmato da William Friedkin nel 1971. Grazie a quel ruolo vinse una strameritata statuetta come protagonista. Ed è impossibile dimenticare la brutalità e l’ossessione di quel poliziotto, tuttto instinto, dal whisky facile e dalla passione feticista per le ragazze con gli stivali

La conversazione, tra jazz e paranoia Tuttavia, Gene non è stato soltanto il duro, il militare massiccio e incazzato. In La conversazione (1974), Hackman, grazie al genio di Francis Ford Coppola che centrifuga il cinema di Michelangelo Antonioni con la spy story, riesce a dare una volta dolente e credibile alle paranoie di Harry Caul è un investigatore privato ed esperto di intercettazioni. Perennemente protetto da un impermeabile trasparente. Un uomo divorato, dalla solitudine, anaffettivo, asociale, traboccante di nevrosi, eppure dolce e ispirato quando suona il sassofono nel suo appartamento con in sottofondo le note imperiture dischi di musica jazz. E quel finale, in una casa sventrato, è il requiem di un'anima persa che non aveva paura della morte, ma dei morti