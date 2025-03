Morte Gene Hackman, negativo test monossido carbonio

colline di Santa Fe, nel New Mexico: dai test della polizia è emerso che entrambi i corpi sono negativi al monossido di carbonio. Sfuma cosiì una delle ipotesi iniziali su una possibile fuga di gas a determinare i decessi dell'attore, 95 anni, premio Oscar e della moglie, 63, pianista classica. Tutte le piste, dunque, rimangono aperte anche perchè la polizia ha classificato il caso come "morti sospette". Lo sceriffo di Santa

Indagini e Autopsie

"Un'ipotesi fondata e' che quello sia stato il suo ultimo giorno di vita", ha spiegato sempre lo sceriffo Mendoza. Erano stati gli addetti alla manutenzione della villa a

dare l'allarme. La porta era aperta ma nessun segno di effrazione. I soccorritori hanno trovato Betsy Arakawa in bagno con vicino alcune pillole. Hackman era steso a terra nell'ingresso in tuta e pantofole in una posizione - hanno spiegato gli investigatori - compatibile con una caduta. Accanto al suo corpo gli occhiali da sole e un bastone. Per fare luce sui due decessi occorrerà attendere gli esiti delle autopsie.

Con Hackman e la moglie è stato trovato morto anche uno dei tre cani pastori tedeschi di famiglia.