The Gilded Age rinnovata per la quarta stagione da HBO

La serie HBO e Sky Exclusive sta vivendo ora la sua terza stagione, con gli episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Dopo la terza, in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 giugno e che vedrà il suo ultimo episodio, in contemporanea con gli Stati Uniti, nella notte dell'11 agosto, The Gilded Age avrà anche una quarta stagione. La notizia è stata data da Variety attraverso fonti ufficiali.

Le dichiarazioni ufficiali

Il period drama Hbo e Sky Exclusive nominato agli Emmy©, firmato da sir Julian Fellowes, non si ferma. "Non potremmo essere più orgogliosi degli innegabili successi di pubblico raggiunti da The Gilded Age in questa stagione", ha dichiarato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo di Hbo Programming e responsabile di Hbo Drama Series and Films. "Trasportandoci nella New York del 1880, Julian Fellowes e il cast e la troupe di grande talento hanno creato un'esperienza di intrattenimento imperdibile di settimana in settimana, e siamo lieti di continuare a esplorare le grandi ambizioni di questi personaggi per quella che promettiamo sarà una quarta stagione emozionante".