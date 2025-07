The Rookie, le anticipazioni dell'ottava stagione

Durante il panel The Rookie al Comic-Con di San Diego di quest'anno, Nathan Fillion (che dello show è il protagonista) ha regalato ai fan qualche anticipazione.

Una serie di successo

Con l'imminente inizio di The Rookie 8, Nathan Fillion e la showrunner Alexi Hawley hanno parlato del successo della serie e di come questa abbia trovato un pubblico eterogeneo, che abbraccia diverse generazioni, dagli adolescenti alle famiglie. "Ho amici che sono anche bravi attori. Mi chiamano dicendo: 'Ehi, amico, mia figlia ha appena compiuto 11 anni e lei e le sue amiche vanno pazze per The Rookie. Puoi venire al suo compleanno?'", ha scherzato l'attore.

"Credo che le serie tv, in particolare quelle con tanti episodi e con personaggi a cui ci si affeziona, sia diventata una sorta di conforto per le persone", ha affermato Hawley. "Ci sono migliaia di programmi in onda, e le persone non vedono l'ora di guardarli. Sono una via di fuga. Prendo tutto questo molto sul serio. Non significa che nel nostro programma non succedano cose brutte, che non ci siano rischi, ma so cosa rappresenta per la gente".