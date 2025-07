6/7 ©Getty

Ex rugbista di Serie A, Alvise Rigo ha interrotto la carriera sportiva per via di alcuni infortuni. Dopo il ritiro si è trasferito a Milano, per lavorare come bartender, addetto alla sicurezza dei VIP e personal trainer. Il debutto in tv avviene nel 2020 come valletto al fianco di Antonella Clerici al Festival di Sanremo. Nel 2021 partecipa a Ballando con le stelle in coppia con Tove Villför. Nel 2023 debutta come attore nella fiction Che Dio ci aiuti e ha ruoli nei film Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek e La stanza accanto di Pedro Almodóvar