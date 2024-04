Muschio Selvaggio riparte da Luis Sal, affiancato dal fratello Martin

Lo youtuber ha già registrato e messo online la prima puntata. Si tratta dell’episodio n. 148, pubblicato l’8 aprile 2024 sul canale YouTube di Muschio Selvaggio. È la prima puntata senza Fedez e nelle mani di Luis Sal, che per proseguire con il podcast ha scelto come braccio destro suo fratello, Martin, 31 anni e molto attivo su Twitch. Il titolo della puntata pubblicata nelle scorse ore è “Non si può più dire niente” e vede come ospiti Immanuel Casto e Sdrumox

Per quanto riguarda l’addio di Fedez, ricordiamo che alla fine di marzo 2024 il rapper aveva annunciato che per lui e Mr Marra (nome d’arte di Davide Marra, youtuber classe 1991, fondatore di Cerbero Podcast), dopo aver portato avanti il programma nell'ultima fase, era arrivato il momento di farsi da parte.

Lo youtuber - che era una delle due anime originali del podcast (l’altra era Fedez, appunto) - è ritornato, e ha scelto di farsi affiancare da suo fratello Martin Sal, 31 anni, assai attivo su Twitch. Quello con Martin Sal segna un ritorno al passato e un ritorno in famiglia, anche, dove con “in famiglia” si intende letteralmente in famiglia, visto che Martin è un consanguineo di Luis…

Fedez e Luis Sal si rimpallano il progetto che avevano creato insieme, tra cause legali e una conduzione degli episodi che era rimasta a lungo nelle mani di Fedez e Mr. Marra ma che poi è tornata in quelle di Luis Sal, affiancato per i nuovi episodi da suo fratello Martin.

Le indiscrezioni vorrebbero come ospite del secondo episodio la cantante Baby K, per un ritorno in chiave pop (una chiave che, all’inizio del podcast Muschio Selvaggio, ne aveva decretato la fortuna). Tuttavia si tratta solamente di voci infondate, quindi potremo saperlo con certezza soltanto quando verrà pubblicata la nuova puntata.

I rumors che circolavano nei giorni scorsi facevano un toto-nomi dei possibili ospiti, che però non si sono rivelati veritieri, perlomeno circa la prima puntata, dato che in rete si parlava del divulgatore scientifico Andrea Moccia, responsabile di Geopop, mentre abbiamo visto che gli ospiti sono invece Immanuel Casto e Sdrumox.

Per adesso, i follower si dividono tra chi si dice molto felice per il ritorno di Luis Sal e chi invece rimpiange la conduzione di Fedez.

L’uscita di scena di Fedez

A fine marzo, Fedez aveva annunciato che per lui e Mr Marra - i quali avevano portato avanti il programma nell'ultima fase - era arrivato il momento di andarsene.

“Puntata molto divertente ma Muschio Selvaggio finisce qui. Cioè no, non so se finisce qui ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cogl***i. Addio, amici”, queste le parole di congedo del rapper sui social network.

Sullo sfondo c'è una causa legale che ha visto Fedez tentare di acquistare le quote di Luis Sal, il quale ha rifiutato ed è diventato a sua volta acquirente in base a una clausola contrattuale e per questo, il 23 febbraio, il tribunale ha accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Fedez dalla Muschio Selvaggio s.r.l..

Secondo Fedez, però “Muschio Selvaggio non è di Luis”, come il rapper ha voluto sottolineare. Questa sera, nella puntata del programma Belve - che va in onda oggi 9 aprile su Rai 2 - Fedez potrebbe tornare sul punto. “Noi aspettiamo che la magistratura si pronunci”, ha detto Fedez.



Potete guardare la nuova puntata di Muschio Selvaggio nel video che trovate di seguito.